В 1 сезоне 5 серии сериала «Мисс Скарлет и Герцог» отцовский дневник приводит Элизу и Уильяма Веллингтона в старую заброшенную тюрьму. Исследовав здание на окраине Лондона, герои обнаруживают, что оно является базой крупной преступной организации.
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