В 1 сезоне 5 серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» мы узнаем о конфликте между Аликом и отцом, навсегда испортившим их отношения. Дед сбегает от семьи на дачу, а Зураб ставит Алика перед сложным выбором — либо он отдает ему Витю, либо начнется война.
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