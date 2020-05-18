В 1 сезоне 5 серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» мы узнаем о конфликте между Аликом и отцом, навсегда испортившим их отношения. Дед сбегает от семьи на дачу, а Зураб ставит Алика перед сложным выбором — либо он отдает ему Витю, либо начнется война.