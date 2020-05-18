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Киноафиша Сериалы Мир! Дружба! Жвачка! Сезоны Сезон 1 Серия 5

Мир! Дружба! Жвачка! 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

30 дней бесплатно
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Все серии 1 сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 18 мая 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 мая 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 мая 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 25 мая 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 26 мая 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 27 мая 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 28 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» мы узнаем о конфликте между Аликом и отцом, навсегда испортившим их отношения. Дед сбегает от семьи на дачу, а Зураб ставит Алика перед сложным выбором — либо он отдает ему Витю, либо начнется война.

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