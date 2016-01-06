В 6 сезоне 8 серии сериала «Майк и Молли» Майк с Винсом покупают на гаражной распродаже катер в плохом состоянии. Пока они часами приводят его в порядок, Майк начинает видеть в Винсе своего отца, пока последний неожиданно не перепродает их катер.
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