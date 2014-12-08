В 5 сезоне 22 серии сериала «Майк и Молли» после расставания Карл и Виктория совершенно не состоянии вести себя адекватно в присутствии друг друга. В то же время Майк готовит безумно романтическую вечеринку в честь годовщины их с Молли свадьбы.