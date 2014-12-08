В 5 сезоне 15 серии сериала «Майк и Молли» когда Майк сбрасывает очередную порцию лишних килограммов, вся семья во главе с Молли гордится им. Однако расслабившись, Майк снова набирает лишнее, когда Сэмюэл искусно рекламирует новое меню в своем кафе.
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