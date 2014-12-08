В 5 сезоне 14 серии сериала «Майк и Молли» Молли начинает писать вторую книгу, основанную на истории жизни Пегги. Но сложность этих текстов в том, что со свекровью приходится много общаться. Майк, Карл и Сэмюэл тем временем решают оторваться.
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