В 4 сезоне 16 серии сериала «Майк и Молли» Джойс, Молли и Виктория устраивают себе веселые выходные в казино. Пока дамы уходят в отрыв и даже выигрывают, Майк с Винсом собирают мужскую вечеринку с максимально вредной едой, пивом и детскими спорами.