В 4 сезоне 10 серии сериала «Майк и Молли» бытовая ссора из-за мелочи между Джойс и Молли переросла в большой скандал. Из принципа Молли заставляет мужа переехать в его комнату в дом Пегги. Однако и с мамой Майка жизнь не оказалась радостной.
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