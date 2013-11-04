В 4 сезоне 10 серии сериала «Майк и Молли» бытовая ссора из-за мелочи между Джойс и Молли переросла в большой скандал. Из принципа Молли заставляет мужа переехать в его комнату в дом Пегги. Однако и с мамой Майка жизнь не оказалась радостной.