Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Майк и Молли
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Награды и номинации «Майк и Молли»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Победитель
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
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