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Киноафиша Сериалы Полуночная месса Сезоны Сезон 1 Серия 3

Полуночная месса 2021 3 серия 1 сезон

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Книга I. Бытие
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2021
Книга II. Псалмы
Сезон 1 / Серия 2 24 сентября 2021
Книга III. Притчи
Сезон 1 / Серия 3 24 сентября 2021
Книга IV. Плач Иеремии
Сезон 1 / Серия 4 24 сентября 2021
Книга V. Евангелие
Сезон 1 / Серия 5 24 сентября 2021
Книга VI. Деяния святых Апостолов
Сезон 1 / Серия 6 24 сентября 2021
Книга VII. Откровение
Сезон 1 / Серия 7 24 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Полуночная месса» все местные оказываются под большим впечатлением от произошедших чудес. Тем временем Лиза решает нанести кое-кому визит. Кроме того, наконец-то становится известно, что на самом деле произошло с Прюитом.

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