Металлопокалипсис
Цитаты
Цитаты из сериала Металлопокалипсис
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Доктор Рокзо
Я Доктор Рокзо, рок-н-ролльный клоун! Я кокаиню!
Multiple
Брутально!
Доктор Роксо
Моё видео запретили на музыкальном телевидении, потому что было видно моё добро... сквозь комбинезон.
Dr. Rockso
Чем ты зарабатываешь на жизнь, обувь продаёшь? Кука-яйа-о!
[повторяемая фраза]
Toki Wartooth
Вау!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Tommy Blacha
