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Киноафиша Сериалы Мертвые души Сезоны Сезон 1 Серия 4

Мертвые души 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 декабря 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 декабря 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 16 декабря 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 16 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Мертвые души» столичный чиновник оказывается перед судом. Сможет ли он выйти из ситуации и спасти свою репутацию? Во время выступления прокурора становятся известны неожиданные подробности из прошлого Чичикова...

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