В 1 сезоне 4 серии сериала «Мертвые души» столичный чиновник оказывается перед судом. Сможет ли он выйти из ситуации и спасти свою репутацию? Во время выступления прокурора становятся известны неожиданные подробности из прошлого Чичикова...
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