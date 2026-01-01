Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мертвые души
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Мертвые души» (2020)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Мертвые души»
Вся информация о сериале
Алексей Агранович
Aleksey Agranovich
Юлия Ауг
Yuliya Aug
Дмитрий Дюжев
Dmitriy Dyuzhev
Елена Коренева
Elena Koreneva
Анна Котова
Anna Kotova
Максим Лагашкин
Maxim Lagashkin
Иван Макаревич
Ivan Makarevich
Анна Михалкова
Anna Mikhalkova
Иван Охлобыстин
Ivan Okhlobystin
Еловые шишки засыпаю солью — и весь год в квартире пахнет, как в таежном раю: гости с порога просят раскрыть секрет
Недоеденный арбуз больше не выбрасываю — технолог объяснила, как его правильно хранить: лимон не поможет, зато выручит кое-что другое
Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить