В 1 сезоне сериала «Мертвые души» действие разворачивается в современном мире. Главный герой — прибывший из столицы чиновник Чичиков — больше не скупает мертвые души крестьян. Теперь он, напротив, продает эксклюзивные места на кладбище. В наше время люди по-настоящему заинтересованы в благоустройстве своей жизни после смерти. Кроме того, по ходу сюжета становится ясно, что реалии нашей страны не особо поменялись со времен выхода оригинального романа Гоголя. Здесь по сей день проживает множество аферистов, которые наживаются на бедных и наивных гражданах, а продажа мест на кладбище является одним из самых доходных бизнесов.