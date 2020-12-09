Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мертвые души 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мертвые души
Киноафиша Сериалы Мертвые души Сезоны Сезон 1

Мертвые души 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мертвые души»

В 1 сезоне сериала «Мертвые души» действие разворачивается в современном мире. Главный герой — прибывший из столицы чиновник Чичиков — больше не скупает мертвые души крестьян. Теперь он, напротив, продает эксклюзивные места на кладбище. В наше время люди по-настоящему заинтересованы в благоустройстве своей жизни после смерти. Кроме того, по ходу сюжета становится ясно, что реалии нашей страны не особо поменялись со времен выхода оригинального романа Гоголя. Здесь по сей день проживает множество аферистов, которые наживаются на бедных и наивных гражданах, а продажа мест на кладбище является одним из самых доходных бизнесов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мертвые души» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Он не только Чендлер из «Друзей»: 3 нетипичных драмы, где Мэттью Перри показал себя настоящего
А правда, зачем дурик-Володька усы сбрил? Что Гайдай зашифровал в эту нелепую фразу из «Бриллиантовой руки»
Выросшие в СССР наберут в тесте 6/6, а зумеры — 0: угадайте советскую сказку по Шарлю Перро
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды
На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)
«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше