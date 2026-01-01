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Актёры 5 сезона сериала «Мерлин» (2012)
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Актеры сериала «Мерлин»
Вся информация о сериале
Колин Морган
Colin Morgan
Merlin
Джон Херт
John Hurt
Брэдли Джеймc
Bradley James
Arthur
Фрэнсис Томелти
Frances Tomelty
Гари Льюис
Gary Lewis
Кэти МакГрат
Katie McGrath
Morgana
Angel Coulby
Питер Гиннесс
Peter Guinness
Руперт Янг
Rupert Young
Сайен Томас
Siân Thomas
Александр Влахос
Alexander Vlahos
Адетомива Едун
Adetomiwa Edun
Том Хоппер
Tom Hopper
Хелен Шлезингер
Helen Schlesinger
Джанет Монтгомери
Janet Montgomery
Оуэн Мэкен
Eoin Macken
Richard Wilson
Gaius
Эндрю Тирнан
Andrew Tiernan
Джеймс Фокс
James Fox
Стивен МакКоул
Stephen McCole
Софи Рандл
Sophie Rundle
Джон Брэдли
John Bradley
Александра Доулинг
Alexandra Dowling
Барри Эйрд
Barry Aird
Жозетт Симон
Josette Simon
Вероника Робертс
Veronica Roberts
Джон Шрапнел
John Shrapnel
Морин Карр
Maureen Carr
Эрин Ричардс
Erin Richards
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