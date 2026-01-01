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Киноафиша Сериалы Мерлин Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Мерлин» (2012)

Актеры сериала «Мерлин» Вся информация о сериале
Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Merlin Джон Херт
Джон Херт John Hurt
Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Bradley James
Arthur
Фрэнсис Томелти Frances Tomelty
Гари Льюис
Гари Льюис Gary Lewis
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат Katie McGrath
Morgana
Angel Coulby
Питер Гиннесс Peter Guinness
Руперт Янг Rupert Young
Сайен Томас Siân Thomas
Александр Влахос Alexander Vlahos
Адетомива Едун Adetomiwa Edun
Том Хоппер
Том Хоппер Tom Hopper
Хелен Шлезингер Helen Schlesinger
Джанет Монтгомери
Джанет Монтгомери Janet Montgomery
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен Eoin Macken
Richard Wilson
Gaius
Эндрю Тирнан Andrew Tiernan
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс James Fox
Стивен МакКоул Stephen McCole
Софи Рандл
Софи Рандл Sophie Rundle
Джон Брэдли
Джон Брэдли John Bradley
Александра Доулинг
Александра Доулинг Alexandra Dowling
Барри Эйрд Barry Aird
Жозетт Симон Josette Simon
Вероника Робертс Veronica Roberts
Джон Шрапнел John Shrapnel
Морин Карр Maureen Carr
Эрин Ричардс
Эрин Ричардс Erin Richards
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