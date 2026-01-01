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Киноафиша Сериалы Мерлин Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Мерлин» (2011)

Актеры сериала «Мерлин» Вся информация о сериале
Джон Херт
Джон Херт John Hurt
Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Merlin Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис James Callis
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер Nathaniel Parker
Agravaine
Адетомива Едун Adetomiwa Edun
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат Katie McGrath
Morgana
Angel Coulby
Стивен Хартли Steven Hartley
Теренс Мэйнард
Теренс Мэйнард Terence Maynard
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен Eoin Macken
Бен Дэниелс
Бен Дэниелс Ben Daniels
Руперт Янг Rupert Young
Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Bradley James
Arthur
Trevor Sellers
Мелани Хилл Melanie Hill
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера Santiago Cabrera
Фил Дэвис
Фил Дэвис Phil Davis
Richard Wilson
Gaius
Том Хоппер
Том Хоппер Tom Hopper
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс Emilia Fox
Морин Карр Maureen Carr
Энтони Хэд
Энтони Хэд Anthony Head
Миранда Рэйсон
Миранда Рэйсон Miranda Raison
Гари Льюис
Гари Льюис Gary Lewis
Sarah Beck Mather
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