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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Актёры 4 сезона сериала «Мерлин» (2011)
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Актеры сериала «Мерлин»
Вся информация о сериале
Джон Херт
John Hurt
Колин Морган
Colin Morgan
Merlin
Джеймс Кэллис
James Callis
Натаниель Паркер
Nathaniel Parker
Agravaine
Адетомива Едун
Adetomiwa Edun
Кэти МакГрат
Katie McGrath
Morgana
Angel Coulby
Стивен Хартли
Steven Hartley
Теренс Мэйнард
Terence Maynard
Оуэн Мэкен
Eoin Macken
Бен Дэниелс
Ben Daniels
Руперт Янг
Rupert Young
Брэдли Джеймc
Bradley James
Arthur
Trevor Sellers
Мелани Хилл
Melanie Hill
Сантьяго Кабрера
Santiago Cabrera
Фил Дэвис
Phil Davis
Richard Wilson
Gaius
Том Хоппер
Tom Hopper
Эмилия Фокс
Emilia Fox
Морин Карр
Maureen Carr
Энтони Хэд
Anthony Head
Миранда Рэйсон
Miranda Raison
Гари Льюис
Gary Lewis
Sarah Beck Mather
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