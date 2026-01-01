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Киноафиша Сериалы Мерлин Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Мерлин» (2010)

Актеры сериала «Мерлин» Вся информация о сериале
Джон Херт
Джон Херт John Hurt
Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Merlin Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Bradley James
Arthur
Майкл Дженн Michael Jenn
Полин Коллинз Pauline Collins
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат Katie McGrath
Morgana Гарри Меллинг
Гарри Меллинг Harry Melling
Angel Coulby
Майкл Кронин Michael Cronin
Руперт Янг Rupert Young
Ian Burfield
Эдди Марсан
Эдди Марсан Eddie Marsan
Джорджия Кинг
Джорджия Кинг Georgia King
Энтони Хэд
Энтони Хэд Anthony Head
Richard Wilson
Gaius
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс Emilia Fox
Саймон Уильямс
Саймон Уильямс Simon Williams
Карл Джонсон Karl Johnson
Марк Уильямс
Марк Уильямс Mark Williams
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис Miriam Margolyes
Trevor Sellers
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен Eoin Macken
Алиса Паттен Alice Patten
Адетомива Едун Adetomiwa Edun
Билл Томас Bill Thomas
Иэн Пек
Иэн Пек Ian Peck
Том Эллис
Том Эллис Tom Ellis
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