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Актёры 3 сезона сериала «Мерлин» (2010)
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Актеры сериала «Мерлин»
Вся информация о сериале
Джон Херт
John Hurt
Колин Морган
Colin Morgan
Merlin
Брэдли Джеймc
Bradley James
Arthur
Майкл Дженн
Michael Jenn
Полин Коллинз
Pauline Collins
Кэти МакГрат
Katie McGrath
Morgana
Гарри Меллинг
Harry Melling
Angel Coulby
Майкл Кронин
Michael Cronin
Руперт Янг
Rupert Young
Ian Burfield
Эдди Марсан
Eddie Marsan
Джорджия Кинг
Georgia King
Энтони Хэд
Anthony Head
Richard Wilson
Gaius
Эмилия Фокс
Emilia Fox
Саймон Уильямс
Simon Williams
Карл Джонсон
Karl Johnson
Марк Уильямс
Mark Williams
Мириам Маргулис
Miriam Margolyes
Trevor Sellers
Оуэн Мэкен
Eoin Macken
Алиса Паттен
Alice Patten
Адетомива Едун
Adetomiwa Edun
Билл Томас
Bill Thomas
Иэн Пек
Ian Peck
Том Эллис
Tom Ellis
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