Во 2 сезоне 10 серии сериала «Мерлин» правитель Камелота проводит ряд мирных переговоров, однако далеко не все заинтересованы в сотрудничестве. В итоге Алинед решает заколдовать детей Утера и Олафа, так он надеется навсегда рассорить королей...
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