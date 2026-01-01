Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мерлин Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Мерлин» (2009)

Актеры сериала «Мерлин» Вся информация о сериале
Джон Херт
Джон Херт John Hurt
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс Emilia Fox
Саймон Нехан Simon Nehan
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат Katie McGrath
Morgana Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Bradley James
Arthur Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Merlin Адам Годли
Адам Годли Adam Godley
Сара Пэриш
Сара Пэриш Sarah Parish
Ричард Райдингс Richard Ridings
Джозеф Моул
Джозеф Моул Joseph Mawle
Энтони Хэд
Энтони Хэд Anthony Head
Лаура Доннелли
Лаура Доннелли Laura Donnelly
Angel Coulby
Richard Wilson
Gaius
Jack Sandle
Адриан Лестер
Адриан Лестер Adrian Lester
Дэвид Шофилд David Schofield
Эмили Бичем
Эмили Бичем Emily Beecham
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд Asa Butterfield
Кевин Элдон
Кевин Элдон Kevin Eldon
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс Mark Lewis Jones
Руперт Янг Rupert Young
Майкл Нардон Michael Nardone
Джорджия Моффетт Georgia Moffett
Макензи Крук
Макензи Крук Mackenzie Crook
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс Charles Dance
Michael Ballard
Джонатан Койн
Джонатан Койн Jonathan Coyne
Beth Cordingly
Александер Деламер Alexander Delamere
Майкл Кронин Michael Cronin
Люк Нил Luke Neal
Колин Сэлмон
Колин Сэлмон Colin Salmon
Alex Price
Джон Линч
Джон Линч John Lynch
Алиса Паттен Alice Patten
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше