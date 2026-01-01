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Киноафиша Сериалы Мерлин Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Мерлин» (2008)

Актеры сериала «Мерлин» Вся информация о сериале
Колин Морган
Колин Морган Colin Morgan
Merlin Джон Херт
Джон Херт John Hurt
Уилл Меллор
Уилл Меллор Will Mellor
Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Bradley James
Arthur Джулиан Райнд-Татт
Джулиан Райнд-Татт Julian Rhind-Tutt
Мишель Райан
Мишель Райан Michelle Ryan
Александр Сиддиг
Александр Сиддиг Alexander Siddig
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера Santiago Cabrera
Энтони Хэд
Энтони Хэд Anthony Head
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер Holliday Grainger
Angel Coulby
Кэти МакГрат
Кэти МакГрат Katie McGrath
Morgana Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд Asa Butterfield
Richard Wilson
Gaius
Кэл Макэнинк
Кэл Макэнинк Cal MacAninch
Джо Демпси
Джо Демпси Joe Dempsie
Фрэнк Финлей Frank Finlay
Джонатан Арис
Джонатан Арис Jonathan Aris
Джейми Кенна Jamie Kenna
Ив Майлс
Ив Майлс Eve Myles
Кеннет Крэнэм
Кеннет Крэнэм Kenneth Cranham
Майкл Кронин Michael Cronin
Клайв Расселл
Клайв Расселл Clive Russell
Ричард Ридделл
Ричард Ридделл Richard Riddell
Гари Оливер Gary Oliver
Кристофер Фэйрбэнк
Кристофер Фэйрбэнк Christopher Fairbank
Эд Коулмэн Ed Coleman
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