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Актёры 1 сезона сериала «Мерлин» (2008)
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Актеры сериала «Мерлин»
Вся информация о сериале
Колин Морган
Colin Morgan
Merlin
Джон Херт
John Hurt
Уилл Меллор
Will Mellor
Брэдли Джеймc
Bradley James
Arthur
Джулиан Райнд-Татт
Julian Rhind-Tutt
Мишель Райан
Michelle Ryan
Александр Сиддиг
Alexander Siddig
Сантьяго Кабрера
Santiago Cabrera
Энтони Хэд
Anthony Head
Холлидей Грейнджер
Holliday Grainger
Angel Coulby
Кэти МакГрат
Katie McGrath
Morgana
Эйса Баттерфилд
Asa Butterfield
Richard Wilson
Gaius
Кэл Макэнинк
Cal MacAninch
Джо Демпси
Joe Dempsie
Фрэнк Финлей
Frank Finlay
Джонатан Арис
Jonathan Aris
Джейми Кенна
Jamie Kenna
Ив Майлс
Eve Myles
Кеннет Крэнэм
Kenneth Cranham
Майкл Кронин
Michael Cronin
Клайв Расселл
Clive Russell
Ричард Ридделл
Richard Riddell
Гари Оливер
Gary Oliver
Кристофер Фэйрбэнк
Christopher Fairbank
Эд Коулмэн
Ed Coleman
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