Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами

Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России

Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость

Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда

HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна

Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше

«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает

Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом

На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру

Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад