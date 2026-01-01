Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Великий Мерлин Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Великий Мерлин» (1998)

Актеры сериала «Великий Мерлин» Вся информация о сериале
Сэм Нил
Сэм Нил Sam Neill
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд John Gielgud
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр Rutger Hauer
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон Miranda Richardson
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини Isabella Rossellini
Мартин Шорт
Мартин Шорт Martin Short
Лина Хиди
Лина Хиди Lena Headey
Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами
Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России
Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад
Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше