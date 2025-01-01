Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026?

Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

В «Аватаре» все существа с 6 конечностями, кроме На’ви — у них 4: это ошибка художников или задумка Кэмерона?

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

В СССР было свое «Черное зеркало», и не одно: вот 3 фильма, искусно затрагивающих тему временной петли – у каждого оценка 7.5+

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

«Совершенно расистский»: фильмы Брюса Ли были под запретом в СССР – в жизни не догадаетесь, за что один из них запретили в Англии

Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы

Ванька, ну-ка, встанька: куда исчез красавчик-полицейский из «Вампиров средней полосы»?