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Киноафиша Сериалы Сознание Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Сознание» (2009)

Актеры сериала «Сознание» Вся информация о сериале
Крис Вэнс
Крис Вэнс Chris Vance
Dr. Jack Gallagher Крис Вэнс
Крис Вэнс Chris Vance
Аннабелла Шиорра Annabella Sciorra
Nora Skoff
Жаклин МакКензи
Жаклин МакКензи Jacqueline McKenzie
Жаклин МакКензи
Жаклин МакКензи Jacqueline McKenzie
Veronica Hayden-Jones Мариса Рамирес
Мариса Рамирес Marisa Ramirez
Dr. Chloe Artis Дерек Уэбстер
Дерек Уэбстер Derek Webster
Dr. Carl Belle Дерек Уэбстер
Дерек Уэбстер Derek Webster
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес Nicholas Gonzalez
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж Edwin Hodge
Malcolm Darius Washington Николас Гонсалес
Николас Гонсалес Nicholas Gonzalez
Dr. Arturo Suarez
Аманда Дуг Amanda Douge
Джейми Рэй Ньюман Jaime Ray Newman
Allison Scagliotti
Арлен Эскарпета Arlen Escarpeta
Уоррен Коул
Уоррен Коул Warren Kole
Холлистон Коулман Holliston Coleman
Патрик Ст. Эсприт Patrick St. Esprit
Чарли Рэй Charlotte Ray Rosenberg
Мэдисон Мэйсон Madison Mason
Сайлас Уэйр Митчелл
Сайлас Уэйр Митчелл Silas Weir Mitchell
Майк Допуд Mike Dopud
Джозеф Д. Райтман Joseph D. Reitman
Роб Болтин Rob Boltin
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр Glenn Morshower
Тревор Морган Trevor Morgan
Билли Ангер Billy Unger
Лекс Медлин Lex Medlin
Кристофер Б. Дункан Christopher B. Duncan
Элена Арвиго Elena Arvigo
Джефф Дентон Jeff Denton
Бобби Кампо Bobby Campo
Джон Дил John Diehl
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон Tessa Thompson
Бретт Рикаби Brett Rickaby
Симона Фуско Simona Fusco
Тед Руни Ted Rooney
Барбара Ив Харрис
Барбара Ив Харрис Barbara Eve Harris
Лора Джонсон Laura Johnson
Мак Брандт Mac Brandt
Брандо Итон Brando Eaton
Билли Майо Billy Mayo
Кэндис Коук
Кэндис Коук Candice Coke
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