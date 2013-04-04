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Киноафиша Сериалы Мужчины в деле Сезоны Сезон 2 Серия 8

Мужчины в деле 2012 - 2014 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Мужчины в деле»
Упущенная возможность
Сезон 2 / Серия 1 4 апреля 2013
Сработает для Майло
Сезон 2 / Серия 2 11 апреля 2013
Новый босс
Сезон 2 / Серия 3 18 апреля 2013
Сбавить обороты
Сезон 2 / Серия 4 25 апреля 2013
Хороший, плохой и Майло
Сезон 2 / Серия 5 2 мая 2013
Пионер Тайлер
Сезон 2 / Серия 6 9 мая 2013
Дядюшка Гиббс
Сезон 2 / Серия 7 16 мая 2013
Гиббсорцизм
Сезон 2 / Серия 8 23 мая 2013
Тайлер и отношения на расстоянии
Сезон 2 / Серия 9 30 мая 2013
Выходные у Пи Джея
Сезон 2 / Серия 10 6 июня 2013
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Мужчины в деле» новая подружка Тайлера оказывается старой знакомой Гиббса и Майло. Парни изо всех сил пытаются скрыть от друга правду. Тем временем Эми и Нил хотят избежать проклятия, связанного с годовщиной.

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