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Киноафиша Сериалы Мужчины в деле Сезоны Сезон 1 Серия 7

Мужчины в деле 2012 - 2014 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Мужчины в деле»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 мая 2012
Ухищрения Майло
Сезон 1 / Серия 2 24 мая 2012
Дьявольская троица
Сезон 1 / Серия 3 31 мая 2012
Гетеротекстуальные самцы
Сезон 1 / Серия 4 7 июня 2012
Эдемский туалет
Сезон 1 / Серия 5 14 июня 2012
Сумасшедшая для Майло
Сезон 1 / Серия 6 21 июня 2012
План Б
Сезон 1 / Серия 7 28 июня 2012
Утренняя выпечка
Сезон 1 / Серия 8 5 июля 2012
Изобретение Майло
Сезон 1 / Серия 9 12 июля 2012
Супер Майло
Сезон 1 / Серия 10 12 июля 2012
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Мужчины в деле», согласившись назначить Майло свидание со своей подругой Ханной, Нил быстро передумывает. Тем временем Тайлер и Гиббс притворяются геями, чтобы получить скидку для пар в новом тренажерном зале.

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