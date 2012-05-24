В 1 сезоне 7 серии сериала «Мужчины в деле», согласившись назначить Майло свидание со своей подругой Ханной, Нил быстро передумывает. Тем временем Тайлер и Гиббс притворяются геями, чтобы получить скидку для пар в новом тренажерном зале.
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