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Великолепные Медичи
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Актёры 3 сезона сериала «Великолепные Медичи» (2019)
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Актеры сериала «Великолепные Медичи»
Вся информация о сериале
Дэниэл Шарман
Daniel Sharman
Lorenzo de' Medici
Francesco Montanari
Girolamo Savonarola
Сара Пэриш
Sarah Parish
Lucrezia de' Medici
Алессандра Мастронарди
Alessandra Mastronardi
Lucrezia Donati
Джонни Харрис
Johnny Harris
Bruno Bernardi
Сюннёве Карлсен
Synnove Karlsen
Себастьян де Соуза
Sebastian de Souza
Sandro Botticelli
Джек Рот
Jack Roth
Girolamo Riario
Якопо Ольмо Антинори
Jacopo Olmo Antinori
Тоби Регбо
Toby Regbo
Tommaso Peruzzi
Луис Патридж
Louis Partridge
Piero de' Medici
Дэвид Брэндон
Dave Brandon
Винченцо Креа
Vincenzo Crea
Джейкоб Дадмен
Jacob Dudman
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