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Актёры 3 сезона сериала «Великолепные Медичи» (2019)

Актеры сериала «Великолепные Медичи» Вся информация о сериале
Дэниэл Шарман
Дэниэл Шарман Daniel Sharman
Lorenzo de' Medici
Francesco Montanari
Girolamo Savonarola
Сара Пэриш
Сара Пэриш Sarah Parish
Lucrezia de' Medici Алессандра Мастронарди
Алессандра Мастронарди Alessandra Mastronardi
Lucrezia Donati Джонни Харрис
Джонни Харрис Johnny Harris
Bruno Bernardi Сюннёве Карлсен
Сюннёве Карлсен Synnove Karlsen
Себастьян де Соуза
Себастьян де Соуза Sebastian de Souza
Sandro Botticelli Джек Рот
Джек Рот Jack Roth
Girolamo Riario Якопо Ольмо Антинори
Якопо Ольмо Антинори Jacopo Olmo Antinori
Тоби Регбо
Тоби Регбо Toby Regbo
Tommaso Peruzzi Луис Патридж
Луис Патридж Louis Partridge
Piero de' Medici
Дэвид Брэндон Dave Brandon
Винченцо Креа Vincenzo Crea
Джейкоб Дадмен
Джейкоб Дадмен Jacob Dudman
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