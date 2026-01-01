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Актёры 2 сезона сериала «Великолепные Медичи» (2018)

Актеры сериала «Великолепные Медичи» Вся информация о сериале
Дэниэл Шарман
Дэниэл Шарман Daniel Sharman
Lorenzo de' Medici Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc Bradley James
Giuliano de' Medici Шон Бин
Шон Бин Sean Bean
Jacopo de' Pazzi Сара Пэриш
Сара Пэриш Sarah Parish
Lucrezia de' Medici Алессандра Мастронарди
Алессандра Мастронарди Alessandra Mastronardi
Lucrezia Donati
Маттео Мартари Matteo Martari
Francesco de' Pazzi
Сюннёве Карлсен
Сюннёве Карлсен Synnove Karlsen
Аврора Руффино
Аврора Руффино Aurora Ruffino
Bianca de' Medici Рауль Бова
Рауль Бова Raoul Bova
Pope Sixtus IV Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс Julian Sands
Piero de' Medici Матильда Анна Ингрид Лутс
Матильда Анна Ингрид Лутс Matilda Anna Ingrid Lutz
Simonetta Vespucci Филиппо Нигро
Филиппо Нигро Filippo Nigro
Luca Soderini Аннабель Шолей
Аннабель Шолей Annabel Scholey
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