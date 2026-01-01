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Актёры 2 сезона сериала «Великолепные Медичи» (2018)
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Актеры сериала «Великолепные Медичи»
Вся информация о сериале
Дэниэл Шарман
Daniel Sharman
Lorenzo de' Medici
Брэдли Джеймc
Bradley James
Giuliano de' Medici
Шон Бин
Sean Bean
Jacopo de' Pazzi
Сара Пэриш
Sarah Parish
Lucrezia de' Medici
Алессандра Мастронарди
Alessandra Mastronardi
Lucrezia Donati
Маттео Мартари
Matteo Martari
Francesco de' Pazzi
Сюннёве Карлсен
Synnove Karlsen
Аврора Руффино
Aurora Ruffino
Bianca de' Medici
Рауль Бова
Raoul Bova
Pope Sixtus IV
Джулиан Сэндс
Julian Sands
Piero de' Medici
Матильда Анна Ингрид Лутс
Matilda Anna Ingrid Lutz
Simonetta Vespucci
Филиппо Нигро
Filippo Nigro
Luca Soderini
Аннабель Шолей
Annabel Scholey
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