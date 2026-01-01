Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Великолепные Медичи Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Великолепные Медичи» (2016)

Актеры сериала «Великолепные Медичи» Вся информация о сериале
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден Richard Madden
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман Dustin Hoffman
Стюарт Мартин
Стюарт Мартин Stuart Martin
Lorenzo Аннабель Шолей
Аннабель Шолей Annabel Scholey
Гвидо Каприно
Гвидо Каприно Guido Caprino
Marco Bello Алессандро Спердути
Алессандро Спердути Alessandro Sperduti
Валентина Белле
Валентина Белле Valentina Bellè
Кен Боунс Ken Bones
Ugo Bencini Лекс Шрэпнел
Лекс Шрэпнел Lex Shrapnel
Rinaldo Albizzi Брайан Кокс
Брайан Кокс Brian Cox
Guadagni Эудженио Франческини
Эудженио Франческини Eugenio Franceschini
Ormando Albizzi
Майкл Скерми Michael Schermi
Ricciardo
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны 
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
«Детектив в духе Агаты Кристи», но на современный лад: 7 серий смотрятся залпом — и вы точно не угадаете убийцу
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше