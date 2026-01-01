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Великолепные Медичи
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Великолепные Медичи» (2016)
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Актеры сериала «Великолепные Медичи»
Вся информация о сериале
Ричард Мэдден
Richard Madden
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Стюарт Мартин
Stuart Martin
Lorenzo
Аннабель Шолей
Annabel Scholey
Гвидо Каприно
Guido Caprino
Marco Bello
Алессандро Спердути
Alessandro Sperduti
Валентина Белле
Valentina Bellè
Кен Боунс
Ken Bones
Ugo Bencini
Лекс Шрэпнел
Lex Shrapnel
Rinaldo Albizzi
Брайан Кокс
Brian Cox
Guadagni
Эудженио Франческини
Eugenio Franceschini
Ormando Albizzi
Майкл Скерми
Michael Schermi
Ricciardo
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