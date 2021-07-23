Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чужой. Вторжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Медиатор Сезоны Сезон 2 Серия 4

Медиатор 2021 4 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Медиатор»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 23 июля 2021
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 30 июля 2021
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 6 августа 2021
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 13 августа 2021
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 20 августа 2021
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 27 августа 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Медиатор» Мария выясняет подробности коварной стратегии Громова. Теперь ей многое становится понятным. Однако самое неожиданное открытие ждет ее впереди. Марина постепенно привыкает к новой для себя роли психотерапевта.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Возрожденные
Возрожденные 5 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 17 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 1 комментарий
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App