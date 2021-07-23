Во 2 сезоне 2 серии сериала «Медиатор» Марина подозревает, что Лиза состоит в отношениях с ее матерью. Андрея признают невменяемым, и он остается в психиатрической лечебнице. Маша на верит в то, что Андрей напал на Веру, в отличие от его матери.
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