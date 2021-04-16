В 1 сезоне 7 серии сериала «Медиатор» Павлов и его новая помощница расследуют дело о теракте, в результате которого погибли несколько подростков. Маша понимает, что с каждым днем ей все сложнее выстраивать неформальные отношения с медиатором.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail