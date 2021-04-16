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Киноафиша Сериалы Медиатор Сезоны Сезон 1 Серия 7

Медиатор 2021 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Медиатор»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 16 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 16 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 30 апреля 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 7 мая 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 14 мая 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 21 мая 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 28 мая 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 4 июня 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 11 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Медиатор» Павлов и его новая помощница расследуют дело о теракте, в результате которого погибли несколько подростков. Маша понимает, что с каждым днем ей все сложнее выстраивать неформальные отношения с медиатором.

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