В 1 сезоне 5 серии сериала «Медиатор» Андрей копается в жизни Саши и общается с ее мамой в надежде, что они посодействуют им в расследовании. Тем временем Марина приезжает к матери Павлова, пытаясь разузнать о медиаторе побольше.