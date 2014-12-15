Меню
Мажор 2014 8 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Мажор»
Сезон 1 / Серия 1 15 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 2 15 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 3 16 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 4 16 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 5 17 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 6 17 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 7 18 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 8 18 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 9 22 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 10 22 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 11 23 декабря 2014
Сезон 1 / Серия 12 23 декабря 2014
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Мажор» Игорь понимает, что убийства любовницы отца, его матери и следователя Карасева слишком похожи. Тем временем Вика пытается поймать очередного маньяка, но по вине Соколовского преступнику удается скрыться.

