В 1 сезоне 8 серии сериала «Мажор» Игорь понимает, что убийства любовницы отца, его матери и следователя Карасева слишком похожи. Тем временем Вика пытается поймать очередного маньяка, но по вине Соколовского преступнику удается скрыться.
5 пропавших девушек и убийство 30-летней давности: НТВ выпускает 2 сериала, где следователи заняты поиском маньяка
«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших
Маму дяди Федора из «Простоквашино» списали с реальной актрисы: увидев себя на экране, она потеряла дар речи
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
«Мир круче, чем в "Ван-Пис"»: искать новое аниме после «Гачиакуты» долго не придется – у этого «огненного» сёнена дико схожий вайб
«Громадный, как боров, черный, как сажа»: вы - фанат «Мастера и Маргариты», если способны угадать героев по описанию (тест)
«На пердящем пару»: Стоянов никогда не играл дальнобойщика в «Брате 2» - его роль была сильно меньше и смешнее
Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России
Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя
Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном
Боссы Netflix кусают локти: новый сериал Peacock почти догнал финал «Очень странных дел» – его смотрели 46 000 000 часов
