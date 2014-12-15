В 1 сезоне 2 серии сериала «Мажор» Игорь помогает Вике и ее коллегам в раскрытии дела об убийстве девушки, которая подрабатывала прислугой в доме обеспеченного бизнесмена. Неожиданно герой узнает подробности о загадочной гибели своей матери.
Спустя 8 сезонов «Моя геройская академия» поставила жирную точку: рассказываем, чем закончилось культовое аниме
Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра
Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов
Супергеройская «лихорадка» добралась и до Брэда Питта — раньше он избегал таких ролей, но для DC может сделать исключение
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик
Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail