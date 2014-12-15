В 1 сезоне 12 серии сериала «Мажор» Игорь пытается спасти Леру, которую неизвестные похитили из его дома. Разгадка убийства матери все ближе: Игорь находит документы, которые помогут ему найти виновного в трагическом событии его жизни.
