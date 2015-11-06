В 1 сезоне 3 серии сериала «Мастер не на все руки» главный герой знакомится с привлекательной молодой женщиной, которая работает официанткой. Дев хочет позвать ее на свидание и хорошо провести вечер, но его планы неожиданно заходят куда-то не туда.