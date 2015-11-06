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Киноафиша Сериалы Мастер не на все руки Сезоны Сезон 1 Серия 3

Мастер не на все руки 2015 3 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Мастер не на все руки»
План «Б»
Сезон 1 / Серия 1 6 ноября 2015
Родители
Сезон 1 / Серия 2 6 ноября 2015
Золотой билет
Сезон 1 / Серия 3 6 ноября 2015
Индийцы по телевизору
Сезон 1 / Серия 4 6 ноября 2015
Другой мужчина
Сезон 1 / Серия 5 6 ноября 2015
Нашвилл
Сезон 1 / Серия 6 6 ноября 2015
Дамы и господа
Сезон 1 / Серия 7 6 ноября 2015
Старики
Сезон 1 / Серия 8 6 ноября 2015
По утрам
Сезон 1 / Серия 9 6 ноября 2015
Конец
Сезон 1 / Серия 10 6 ноября 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Мастер не на все руки» главный герой знакомится с привлекательной молодой женщиной, которая работает официанткой. Дев хочет позвать ее на свидание и хорошо провести вечер, но его планы неожиданно заходят куда-то не туда.

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