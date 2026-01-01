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Киноафиша Сериалы Люк Кейдж Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Люк Кейдж» (2018)

Актеры сериала «Люк Кейдж» Вся информация о сериале
Майк Колтер
Майк Колтер Mike Colter
Luke Cage Симон Миссик
Симон Миссик Simone Missick
Тео Росси
Тео Росси Theo Rossi
Финн Джонс
Финн Джонс Finn Jones
Мустафа Шакир
Мустафа Шакир Mustafa Shakir
Gabrielle Dennis
Элфри Вудард
Элфри Вудард Alfre Woodard
Mariah Dillard Розарио Доусон
Розарио Доусон Rosario Dawson
Claire Temple Элден Хенсон
Элден Хенсон Elden Henson
Роб Морган
Роб Морган Rob Morgan
Джессика Хенвик
Джессика Хенвик Jessica Henwick
Colleen Wing Стивен Райдер
Стивен Райдер Stephen Rider
Blake Tower
Рег Ю. Кэти Reg E. Cathey
Ла Танья Ричардсон
Ла Танья Ричардсон LaTanya Richardson
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс Ron Cephas Jones
Фрэнк Уэйли
Фрэнк Уэйли Frank Whaley
Кевин Мамбо Kevin Mambo
Карен Питтман Karen Pittman
Sahr Ngaujah
Дэнни Джонсон Danny Johnson
Дориан Миссик Dorian Missick
Джон Кларенс Стюарт
Джон Кларенс Стюарт John Clarence Stewart
Кертисс Кук Curtiss Cook
Шон Рингголд Sean Ringgold
Джастин Суэйн Justin Swain
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