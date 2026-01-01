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Люк Кейдж
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Люк Кейдж» (2016)
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Актеры сериала «Люк Кейдж»
Вся информация о сериале
Майк Колтер
Mike Colter
Luke Cage
Симон Миссик
Simone Missick
Махершала Али
Mahershala Ali
Erik LaRay Harvey
Тео Росси
Theo Rossi
Элфри Вудард
Alfre Woodard
Mariah Dillard
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Claire Temple
Фрэнк Уэйли
Frank Whaley
Париса Фитц-Хенли
Parisa Fitz-Henley
Рон Сепас Джонс
Ron Cephas Jones
Стивен Райдер
Stephen Rider
Blake Tower
Карен Питтман
Karen Pittman
Фрэнки Фэйзон
Frankie Faison
Чэнс Келли
Chance Kelly
Мумс Да Шемер
muMs da Schemer
Джейкоб Варгас
Jacob Vargas
Соня Брага
Sonia Braga
Дэнни Джонсон
Danny Johnson
Michael Kostroff
Брайн Марк
Brian Marc
Рэйчел Тейлор
Rachael Taylor
Ла Танья Ричардсон
LaTanya Richardson
Тихуана Рикс
Tijuana Ricks
Соня Сон
Sonja Sohn
Кассандра Фриман
Cassandra Freeman
Дебора Айоринде
Deborah Ayorinde
Джейден Кейн
Jaiden Kaine
Натали Пол
Natalie Paul
Джон Кларенс Стюарт
John Clarence Stewart
Роб Морган
Rob Morgan
Мэнни Перес
Manny Pérez
Джон Скерти
John Scurti
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