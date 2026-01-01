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Киноафиша Сериалы Люк Кейдж Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Люк Кейдж» (2016)

Актеры сериала «Люк Кейдж» Вся информация о сериале
Майк Колтер
Майк Колтер Mike Colter
Luke Cage Симон Миссик
Симон Миссик Simone Missick
Махершала Али
Махершала Али Mahershala Ali
Erik LaRay Harvey
Тео Росси
Тео Росси Theo Rossi
Элфри Вудард
Элфри Вудард Alfre Woodard
Mariah Dillard Розарио Доусон
Розарио Доусон Rosario Dawson
Claire Temple Фрэнк Уэйли
Фрэнк Уэйли Frank Whaley
Париса Фитц-Хенли
Париса Фитц-Хенли Parisa Fitz-Henley
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс Ron Cephas Jones
Стивен Райдер
Стивен Райдер Stephen Rider
Blake Tower
Карен Питтман Karen Pittman
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон Frankie Faison
Чэнс Келли
Чэнс Келли Chance Kelly
Мумс Да Шемер muMs da Schemer
Джейкоб Варгас
Джейкоб Варгас Jacob Vargas
Соня Брага
Соня Брага Sonia Braga
Дэнни Джонсон Danny Johnson
Michael Kostroff
Брайн Марк Brian Marc
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор Rachael Taylor
Ла Танья Ричардсон
Ла Танья Ричардсон LaTanya Richardson
Тихуана Рикс Tijuana Ricks
Соня Сон
Соня Сон Sonja Sohn
Кассандра Фриман
Кассандра Фриман Cassandra Freeman
Дебора Айоринде
Дебора Айоринде Deborah Ayorinde
Джейден Кейн Jaiden Kaine
Натали Пол Natalie Paul
Джон Кларенс Стюарт
Джон Кларенс Стюарт John Clarence Stewart
Роб Морган
Роб Морган Rob Morgan
Мэнни Перес
Мэнни Перес Manny Pérez
Джон Скерти
Джон Скерти John Scurti
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