В 3 сезоне 9 серии сериала «Джессика Джонс» последние события ставят детектива перед тяжелым выбором: спасти подругу Триш или остановить Сэлинджера. Между тем Джери пользуется неразберихой для возвращения к жизни Кит. Чем обернется данная затея?
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