В 3 сезоне 7 серии сериала «Джессика Джонс» подруги отправляются в небольшое путешествие, рассчитывая покопаться в темном прошлом своего заклятого врага Сэлинджера. На пути к цели встает излишняя медийность Джессики.
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