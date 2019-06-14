В 3 сезоне 13 серии сериала «Джессика Джонс» история частного детектива подходит к финалу. Впереди супергероиню ждет решающая схватка с Грегори Сэлинджером, от исхода которой зависят судьбы самых близких для нее людей. Сумеет ли она победить?
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