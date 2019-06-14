В 3 сезоне 1 серии сериала «Джессика Джонс» недавние события вынуждают супергероиню посвятить жизнь помощи другим людям. Все меняется, когда Дороти Уокер сообщает Джессике об исчезновении Триш. Удастся ли Джонс разыскать бывшую подругу?
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Авторизация по e-mail