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Киноафиша Сериалы Джессика Джонс Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Джессика Джонс» (2019)

Актеры сериала «Джессика Джонс» Вся информация о сериале
Кристен Риттер
Кристен Риттер Krysten Ritter
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор Rachael Taylor
Эка Дарвилл Eka Darville
Malcolm Ducasse
Джереми Бобб
Джереми Бобб Jeremy Bobb
Gregory Sallinger Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер Benjamin Walker
Erik Gelden Тиффани Мак
Тиффани Мак Tiffany Mack
Zaya Okonjo Ребекка Де Морнэй
Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay
Сарита Чоудри
Сарита Чоудри Sarita Choudhury
Kith Lyonne
Дж.Р. Рамирез J.R. Ramirez
Oscar Arocho
Matthew J Weiss
Джон Вентимилья
Джон Вентимилья John Ventimiglia
Одри Грэйс Маршалл Audrey Grace Marshall
Джессика Фрэнсис Дьюкс Jessica Frances Dukes
Майк Колтер
Майк Колтер Mike Colter
Luke Cage
Джейми Ньюманн Jamie Neumann
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант David Tennant
Джон Бенжамин Хикки John Benjamin Hickey
Чэск Спенсер Chaske Spencer
Тихуана Рикс Tijuana Ricks
Рэйчел МакКеон Rachel McKeon
Спенсер Хаус Spencer House
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