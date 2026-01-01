Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Джессика Джонс Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Джессика Джонс» (2018)

Актеры сериала «Джессика Джонс» Вся информация о сериале
Кристен Риттер
Кристен Риттер Krysten Ritter
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор Rachael Taylor
Эка Дарвилл Eka Darville
Malcolm Ducasse
Дж.Р. Рамирез J.R. Ramirez
Oscar Arocho
Леа Гибсон Leah Gibson
Inez Green Джанет МакТир
Джанет МакТир Janet McTeer
Alisa Jones Терри Чен
Терри Чен Terry Chen
Pryce Cheng Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант David Tennant
Ребекка Де Морнэй
Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay
Джон Вентимилья
Джон Вентимилья John Ventimiglia
Элден Хенсон
Элден Хенсон Elden Henson
Уил Трэвэл
Уил Трэвэл Wil Traval
Will Simpson Брайан Хатчинсон
Брайан Хатчинсон Brian Hutchison
Lisa Tharps
Хэл Озсан Hal Ozsan
Mat Vairo
Виктория Картагена
Виктория Картагена Victoria Cartagena
Мори Гинсберг
Мори Гинсберг Maury Ginsberg
Мел Джонсон-младший Mel Johnson, Jr.
Eden Marryshow
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны 
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше