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Киноафиша Сериалы Джессика Джонс Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Джессика Джонс» (2015)

Актеры сериала «Джессика Джонс» Вся информация о сериале
Кристен Риттер
Кристен Риттер Krysten Ritter
Майк Колтер
Майк Колтер Mike Colter
Luke Cage Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор Rachael Taylor
Уил Трэвэл
Уил Трэвэл Wil Traval
Will Simpson Эрин Мориарти
Эрин Мориарти Erin Moriarty
Эка Дарвилл Eka Darville
Malcolm Ducasse
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант David Tennant
Ребекка Де Морнэй
Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay
Колби Минифи
Колби Минифи Colby Minifie
Сьюзи Абромейт Susie Abromeit
Розарио Доусон
Розарио Доусон Rosario Dawson
Робин Вайгерт
Робин Вайгерт Robin Weigert
Ryan Farrell
Майкл Сиберри Michael Siberry
Кэтлин Дойл Kathleen Doyle
Мишель Херд
Мишель Херд Michelle Hurd
Джессика Хехт
Джессика Хехт Jessica Hecht
Лиззи Каппуччино
Лиззи Каппуччино Elizabeth Cappuccino
Париса Фитц-Хенли
Париса Фитц-Хенли Parisa Fitz-Henley
Аарон Коста Гэнис
Аарон Коста Гэнис Aaron Costa Ganis
Коби Либий Kobi Libii
Бретт Азар Brett Azar
James Freedson-Jackson
Кларк Питерс
Кларк Питерс Clarke Peters
Рики Полл Голдин Ricky Paull Goldin
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