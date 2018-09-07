Во 2 сезоне 7 серии сериала «Железный кулак» главный герой добивается определенного прогресса в своих тренировках. Уорд сталкивается со старыми проблемами, а Давос занят набором новых людей. Мисти приходится бороться с сопротивляющимся капитаном.
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