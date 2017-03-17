В 1 сезоне 8 серии сериала «Железный кулак» главный герой вынужден противостоять своему самому большому страху, а Коллин наконец-то находит себе достойного врага. Уорд переживает из-за метаний своей сестры, а Джой решается на крайне тяжелый шаг.
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