В 1 сезоне 5 серии сериала «Железный кулак» главный герой решает привлечь Коллин к борьбе с незаконным веществом, которое активно распространяют по всему городу. В это же время Клэр делает потрясающее открытие в отношении кредитных карточек.
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