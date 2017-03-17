В 1 сезоне 2 серии сериала «Железный кулак» молодой супергерой никак не может привыкнуть к новым условиям жизни. В это же время Коллин решает преподать ему важный урок, а Джой отправляет довольно необычное сообщение. Но что стоит за этим поступком?