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Киноафиша Сериалы Сверхлюди Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Сверхлюди» (2017)

Актеры сериала «Сверхлюди» Вся информация о сериале
Энсон Маунт
Энсон Маунт Anson Mount
Black Bolt Серинда Свон
Серинда Свон Serinda Swan
Medusa Кен Люн
Кен Люн Ken Leung
Karnak Эме Иквуакор
Эме Иквуакор Eme Ikwuakor
Gorgon Изабель Корниш
Изабель Корниш Isabelle Cornish
Crystal Эллен Воглом
Эллен Воглом Ellen Woglom
Иван Реон
Иван Реон Iwan Rheon
Maximus Соня Балморес
Соня Балморес Sonya Balmores
Майк Мо Mike Moh
Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик Henry Ian Cusick
Том Райт
Том Райт Tom Wright
Ty Quiamboa
Никола Пельтц Бекхэм
Никола Пельтц Бекхэм Nicola Peltz Beckham
Фалеоло Алайлима Faleolo Alailima
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